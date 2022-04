Atalanta per la storia, da Mondonico a Gasperini come 34 anni fa

Fra sei giorni saranno trascorsi esattamente 34 anni. Era il 20 aprile 1988: a Bergamo l’Atalanta, all’epoca in serie B, fu sconfitta per 2-1 dal Malines che, nella semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe, bissò il risultato dell’andata ed eliminò la squadra allenata da Emiliano Mondonico. Il club belga, debuttante assoluto nelle competizioni continentali, conquistò il trofeo l’11 maggio, nella finale di Strasburgo, battendo l’Ajax per 1-0. Il 19 giugno, a Bergamo, superando il Messina per 1-0, l’Atalanta brindò al ritorno in Serie A. Stasera, alla squadra di Gian Piero Gasperini si offre un’occasione storica: eguagliare l’euroimpresa di Emiliano, guadagnando la semifinale di un torneo Uefa. Due anni fa, nell’inconsueta Final Eight di Champions League disputata interamente a Lisbona per ragioni legate alla pandemia, la Dea ha sfiorato l’exploit, negatole al 93’ da Choupo-Moting che portò il Paris Saint Germain in semifinale dove, quando si dicono i corsi e i ricorsi storici, i francesi trovarono ed eliminarono proprio il RB Lipsia.