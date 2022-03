Italia, due o tre cose da fare subito per aiutare Mancini

Il mattino dopo lo choc palermitano, in prima pagina Tuttosport ha chiesto a Roberto Mancini di rimanere alla guida della Nazionale. Apprendere che il ct ha deciso in tal senso è stata la prima buona notizia dopo la seconda eliminazione consecutiva nella corsa al Mondiale. Ora bisogna ripartire, onorando la gara di domani sera in Turchia, per quanto platonica e inutile sia, ma gli impegni presi vanno onorati, sempre e comunque. Dopodiché, la Nazionale avrà davanti a sé sessantatré giorni prima di tornare in campo per disputare 5 partite in due settimane (Italia-Argentina, 1 giugno, finalissima Uefa-Conmebol; Italia-Germania, 4 giugno, Nations League; Italia-Ungheria, 7 giugno, Nations League; Inghilterra-Italia, 11 giugno, Nations League; 14 giugno, Germania-Italia , Nations League). In questi giorni, le cause del rovescio macedone sono state analizzate in profondità.

Ora il Sistema Calcio deve aiutare Mancini e la Nazionale a rialzare la testa, tenendo bene a mente il quadro attuale, il depauperamento dei vivai che i dati del Cies fotografano con impietosa precisione a pagina 5 e, possibilmente, prendendo a calci la litigiosità dei club che dell’Italia se ne fregano, salvo affermare il contrario. Al neopresidente della Lega, Casini, va concesso il beneficio del noviziato che, tuttavia, dovrebbe evitargli improvvide affermazioni ("Le società di Serie A e i loro giocatori hanno sempre risposto positivamente alla chiamata della Nazionale e sempre lo faranno. La Nazionale è di tutti"). Maddai? Tanto positivamente che già il 14 febbraio, Gravina chiese di rinviare la giornata del 20 marzo per aiutare Mancini. Non se ne fece nulla perché le società erano troppo impegnate a trovare un presidente, eletto l’11 marzo con 11 voti a favore su 20. Così il ct ha avuto a disposizione un allenamento e mezzo per preparare la partita con i macedoni.