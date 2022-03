Flop Italia ai Mondiali, Mancini riceve il Tapiro gigante: "È meritato"

FIRENZE - " Il Tapiro gigante è più che meritato . Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo : ci riproviamo per il prossimo Mondiale". Con la simpatia, l'autoironia e la sportività che da sempre lo contraddistinguono, il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini, reduce dalla cocente esclusione dai prossimi Mondiali di Qatar 2022 a causa del clamoroso ko interno con la Macedonia del Nord, ha ricevuto dallo storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli l'ottavo Tapiro d'Oro della propria carriera . Ma non solo...

Turchia-Italia: arbitra l'albanese Jorgji

Mancini è il primo a ritirare un Tapiro gigante

Oltre alla versione "basic" del beffardo premio, un camion del noto tg satirico ha consegnato al commissario tecnico della Nazionale azzurra anche un Tapiro d'Oro gigante. Roberto Mancini, che non ha esitato a far aprire i cancelli per permettere al camion di portare l'ingombrante statua all'interno di Coverciano, è il primo vincitore a ritirarlo "personalmente". Il servizio completo andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 20.35.