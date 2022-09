L’Atalanta blindata in trasferta: al tavolo delle grandi d’Europa

BERGAMO - L'Atalanta di Gasperini come il Real Madrid di Ancelotti e seconda solo al Paris Saint Germain di Galtier . Parliamo del rendimento esterno, ovvero dei punti conquistati in trasferta durante le prime partite del campionato. I nerazzurri bergamaschi hanno ottenuto 12 punti su 12 vincendo a Genova, Verona, Monza e Roma contro i giallorossi, il rendimento è il secondo dei 5 principali campionati europei (oltre alla Serie A si considerano Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue1) a pari merito con la formazione spagnola che ha collezionato lo stesso numero di successi in altrettante partite. In vetta a questa graduatoria troviamo il Paris Saint Germain che di punti ne ha conquistati 15 in 5 partite, la media è dunque la stessa con l'obiettivo, per i nerazzurri, di provare ad allungare la striscia il prossimo 9 ottobre sul campo dell'Udinese. Il rendimento esterno della Dea targata Gasperini, per la verità, è una costante degli ultimi anni. In campionato il tecnico di Grugliasco è arrivato a quota 64 vittorie in 118 gare con un totale complessivo che tocca quota 76 successi: il secondo allenatore della storia atalantina con più vittorie fuori casa è Stefano Colantuono , fermo a 38 successi e senza aver mai toccato i livelli di difficoltà invece affrontati dalla Dea delle ultime stagioni.

I numeri dell’Atalanta

Se in termini assoluti l'Atalanta di Gasperini è seconda in Europa con il Real Madrid dietro solo al Paris Saint Germain (e precede colossi del calcio internazionale come Bayern Monaco, Barcellona e Manchester City), c'è un record molto particolare vede la formazione orobica davanti a tutti: sempre considerando i 5 maggiori campionati europei, delle prime 20 squadre per punti conquistati nessuna formazione è riuscita a tenere sempre la porta inviolata come l'Atalanta. Avete letto bene: gli 0 gol subiti dai bergamaschi lontano da Bergamo nelle prime 4 giornate vinte (non era mai successo in 115 anni di storia del sodalizio orobico) sono il miglior risultato d'Europa, tutte le altre hanno subito almeno una rete lontano dal proprio stadio. Il primato in campionato con il Napoli e la miglior difesa della Serie A sono realtà anche grazie a questo straordinario rendimento difensivo esterno, una caratteristica nuova per la squadra di mister Gasperini che è diventata famosa per la grande produzione offensiva (77, 98 e 90 gol segnati quando la Dea è arrivata tre volte terza, di fila, in campionato) ma che in questo avvio di campionato ha completamente svoltato verso un atteggiamento nuovo. Magari presto tutto cambierà ma, per il momento, ci sono grande solidità e punti. Particolare importante: alla squadra di Gasperini si sono spesso contestate partenze in salita con gol presi nei primi minuti. Finora, in 7 partite tra Bergamo e in trasferta, l’Atalanta non ha subito nessun gol nei primi 45 minuti.