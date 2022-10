Atalanta, Gasperini: "Che orgoglio eguagliare Mondonico! Ora difendiamo la maglia rosa"

BERGAMO - L'Atalanta torna in testa alla classifica e lo fa nel migliore dei modi: piegando per (1-0) la Fiorentina al Gewiss Stadium. Questo il commento del tecnico dei nerazzurri, Giampiero Gasperini ai microfoni di Dazn: "Stiamo crescendo sotto l'aspetto del gioco. Siamo felici di questo momento e cerchiamo di farlo durare più a lungo possibile. La squadra ha gestito bene anche il finale, è una bella vittoria. E' una squadra che è cambiata. Straordinario lo spirito di quelli che hanno giocato, una partita che volevamo vincere e ci siamo riusciti. Il primato? Siamo felici di questo momento, cerchiamo di farlo durare più a lungo possibile. Quello di oggi era un test importante, crescono anche tanti ragazzi come Soppy, Scalvini, Okoli, Hojlund. I risultati aiutano a lavorare meglio. Parlare di scudeto a Lookman? Abbiamo questa maglia rosa che difendiamo con i denti, non era mai successo e cerchiamo di migliorarci. Abbiamo margini. Ho raggiunto Mondonico e per me è un grande orgoglio era una persona speciale e aveva un grande amore per l'Atalanta".