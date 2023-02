Atalanta, Gasperini: "Lookman? Per come ha giocato poteva stare fuori"

L'Atalanta esce sconfitta da San Siro ed esce dalla Coppa Italia. La Dea perde per 1-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi: a decidere la sfida un gol di Matteo Darmian nel secondo tempo. Al di là dell'eliminazione dalla competizione tricolore, al tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini è la prestazione a non essere andata giù, come testimonito senza mezzi termini nel post partita.