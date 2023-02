Lazio-Atalanta, Gasperini scherza: "Dentisti con Guardiola, chirurghi con Sarri"

ROMA - Colpo all'Olimpico per l'Atalanta che passa per 2-0 contro la Lazio aggiudicandosi un importante scontro diretto per la conquista di un posto in Champions League. Al termine della gara parla il tecnico della Dea, Gianpiero Gasperini: "Probabilmente è stata la migliore Atalanta della stagione, abbiamo fatto una di quelle partite che ti possono dare grande fiducia perchè fatta contro una squadra contro cui nel girone d'andata abbiamo giocato la nostra forse peggiore partita. Atalanta in formato Champions? Non ci siamo mai tirati indietro, cerchiamo di fare il massimo in ogni partita. Sarebbe un traguardo straordinario ritornare in Champions, ma è straordinario anche quanto stiamo facendo in stagione".