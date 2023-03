Napoli-Atalanta, Gasperini: "Kvaratskhelia decisivo. Zapata e Muriel..."

Anche l'Atalanta cade contro il Napoli: al Maradona decidono i gol di Kvaratskhelia e Rrahmani. Non fa drammi nella conferenza stampa post-partita l'allenatore dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini: "È stata una gara controllata dalle difese, una gara accorta da parte nostra perchè i punti cominciano a pesare molto. L'avevamo preparata bene, stava filando tutto per il verso giusto e pregustavamo un risultato postivo. La bravura di Kvara ha cambiato la partita, come è possibile che capiti quando affronti grandi squadre che possono contare su grandi campioni. Potevamo fare meglio nelle ripartenze, ma ho visto delle prestazioni molto importanti dei singoli, con questo spirito faremo un bel finale di campionato".