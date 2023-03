Diretta Napoli-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli riceve l'Atalanta per il 26° turno del campionato di Serie A. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e sono primi in classifica con 65 punti, con il miglior attacco e con la difesa meno battuta del torneo. L'Atalanta invece ha rimediato un solo punto nelle ultime tre giornate ed è sesta a quota 42. "Con l'Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un grandissimo allenatore il quale da tantissime stagioni porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di risultati che evidenzia la qualità del suo lavoro'' ha detto Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia.