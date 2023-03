Cambiaghi: "L'Atalanta e quel consiglio del Papu Gomez"

Nicolò Cambiaghi sta trovando la sua dimensione. Protagonista con l'Empoli nella stagione in corso, si è accasato in Toscana in prestito dall'Atalanta. Dopo un infortunio rimediato lo scorso febbraio che lo ha tenuto fuori nell'ultimo mese e che gli ha fatto saltare la convocazione con l'Under 21 del ct Nicolato, è desideroso di ritagliarsi nuovamente il suo spazio con gli azzurri di club e nazionale. Intanto l'attaccante, in uno speciale su DAZN, ha rivelato un annedotto che riguarda lui e l'ex compagno all'Atalanta, il Papu Gomez.