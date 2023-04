Gasperini: "Equilibrio cambiato dopo il primo gol. Ripartiamo subito"

BERGAMO - L'Atalanta cade in casa contro il Bologna e ai microfoni di Sky si presenta un Gasperini amareggiato: "Dopo una sconfitta si possono dire tante cose, ma per aver fatto 48 punti do grandi meriti alla squadra. Il processo sarà lungo, ma ho la massima stima di questa squadra e mi auguro di poter finire per come abbiamo condotto questo campionato fino ad ora". Il tecnico della Dea aggiunge: "Nel primo tempo la partita è stata equilibrata e abbiamo avuto delle occasioni. Il gol ha cambiato gli equilibri e poi il Bologna ha avuto le occasioni per chiudere la partita. L'episodio incide molto, dobbiamo guardare la nostra prova al di là dei meriti del Bologna e abbiamo avuto delle difficoltà quando dovevamo forzare la giocata. In questo momento abbiamo difficoltà di organico. Abbiamo perso 2 giocatori, e quando capita sulle fasce ne risente anche la difesa".