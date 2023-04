Inter, Samaden ha scelto: va all'Atalanta

MILANO - Roberto Samaden sarà il nuovo responsabile del vivaio dell'Atalanta. Dopo aver a lungo riflettuto (ultimi colloqui, in ordine di tempo, con Como e Federcalcio), il re del vivaio, capace nei suoi anni all'Inter di fare incetta di trofei, ha deciso di legarsi al club dei Percassi, altra istituzione a livello di settore giovanile. Due eccellenze che si incontrano nel nome della progettualità e della sostenibilità che garantisce l'ambizione di costruirsi in casa giocatori da prima squadra. All'Inter questa pesantissima eredità verrà raccolta da Massimo Tarantino, ora direttore sportivo del Siena, che ha battuto in volata la candidatura di Andrea Catellani.