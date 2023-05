Gasperini pensa già alla Juve: Hojlund-Lookman? Ecco come stanno

Atalanta-Spezia, le dichiarazioni di Gasperini

Queste le parole del tecnico nerazzurro: Oggi è stata una partita con diverse facce. All'inizio avevamo buone sensazioni, poi abbiamo regalato un gol, questo ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto venti minuti belli come non si vedevano da tempo, poi siamo riusciti a complicarcela. Una partita a diversi volti. Abbiamo bisogno del miglior Zapata e del miglior Muriel, ma lo dicevo anche prima. Adesso mancano cinque giornate alla fine. Un gol che a Muriel deve dare morale. Hojlund? A sorpresa si è fatto male, vediamo domani come va. Ha un problemino penso all'adduttore. Voleva giocare, ma abbiamo preferito non rischiare. Lookman è tornato un po' indietro rispetto a quelle che erano le previsioni, Palomino ha un problema muscolare, dobbiamo aspettare qualche giorno". Poi ha proseguito, parlando del doppio impegni campionato e coppe, che in questa stagione l'Atalanta non ha avuto: "Nelle coppe si può perdere un giocatore per infortunio, ma quando si gioca con ritmi importanti e notevoli, poi te lo porti in campionato e diventa un vantaggio. Le partita di coppa danno grande adrenalina e concentrazione". Sulla Juventus, prossima avversaria in campionato: "Incontriamo la Juventus che è una squadra fortissima, di assoluto valore. Dobbiamo arrivare a questa partita soddisfatti di queste ultime gare, ma abbiamo bisogno di tutti quanti, stiamo competendo per arrivare davanti a Roma, Milan, Juventus, Inter, squadre molto forti. Domenica ci saranno tanti scontri diretti, per battere la Juve dobbiamo fare un'ottima gara".