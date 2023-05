Atalanta, infortunio Palomino: rottura del tendine

Atalanta, chiusa la Curva dopo i cori razzisti a Vlahovic

L'Atalanta perde Palomino

Il difensore non sarà a disposizione di Gasperini per le ultime gare contro Salernitana, Verona, Inter e Monza. Tornerà direttamente per il prossimo campionato. L'Atalanta deve tenere sotto controllo anche le condizioni fisiche di Lookman e Hojlund, per cercare di recuperarli subito per gli ultimi incontri, fondamentali per cercare di fare punti per l'Europa.