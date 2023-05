Vlahovic zingaro, Atalanta punita con la chiusura della curva

Oltre alla chiusura per un turno della Curva Nord Pisani, all'Atalanta è stata inflitta una ammenda di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche contundente, e, per avere al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro". Ma il cartellino giallo preso da Vlahovic per l'esultanza dopo la rete del 2-0 resta valido. Di sicuro la presa di posizione del giudice sportivo identifica quanto fatto dai tifosi della Dea come episodio di razzismo, non solo maleducazione come detto dal tecnico Giampiero Gasperini nel post-partita.