Atalanta, da Domenghini, Scirea e Percassi a Scalvini: sessant’anni di Eldorado della gioventù

Zingonia, il fiore all’occhiello e il primo segreto, fucina di campioni in erba e milionaria fonte d’incassi. Il filo è invisibile, ma è di puro acciaio nero e azzurro. Sono sessant'anni che lega indissolubilmente i campioni cresciuti nell'Atalanta e le sue fortune di mercato. L'elenco dei calciatori sbocciati nel vivaio e approdati alla ribalta professionistica è impressionante: da Piero Gardoni che alzò la storica Coppa Italia del '63 a Pier Luigi Pizzaballa e Angelo Domenghini; da Gaetano Scirea a Giorgio Scalvini passando per Antonio Percassi, Adelio Moro, Beppe Savoldi, Gianluigi 'Titti' Savoldi, Giovanni Vavassori, Eugenio Perico, Roberto Donadoni, Gianpaolo Bellini, Domenico Morfeo, Marco Pacione, Pierluigi Orlandini, Gianluigi Titti Savoldi, Ivan Pelizzoli, Giacomo Bonaventura, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Manolo Gabbiadini, Federico Pisani, Piermario Morosini, Alessio Tacchinardi, Andrea Consigli, Marco Sportiello, Davide Zappacosta. E qui ci fermiamo perché Transfermarkt, benemerito e specializzato sito che brilla in materia, ne ha contati 209, allineandoli in primis sulla base delle rispettive presenze in campionato. C'è di più. Ci sono Barrow, Bastoni, Caldara, Conti, Diallo, Gagliardini, Grassi, Kessie, Kulusevski: fra prezzi del cartellino e bonus, il calcolo per difetto quantifica in circa 230 milioni di euro gli introiti derivati dalle cessioni di soli giocatori cresciuti a Zingonia, limitandoci all'Età dell'Oro Percassiana. Sul campo è cominciata nel 2016 con l'avvento di Gasperini in panchina (tre terzi posti, un quarto, un quinto, un settimo e un ottavo posto; due finali di Coppa Italia; un quarto di finale di Champions League e un quarto di finale in Europa League, sei qualificazioni a una coppa europea in sette stagioni). Il vivaio è la linfa vitale del club che, nonostante la pandemia, si è lasciato alle spalle sei utili consecutivi di bilancio, acquistando lo stadio nel 2017 e investendo circa 60 milioni di euro in 13 anni nel centro sportivo Achille e Cesare Bortolotti. Una linea verde corroborata dalle cessioni ex post 2016 degli altri calciatori che nell'Atalanta non sono cresciuti, ma dall'Atalanta sono stati valorizzati. Fra i più importanti, sempre citando Transfermarkt: Romero al Tottenham per 50 milioni; Gosens all'Inter per 27,40 milioni; Castagne al Leicester per 25 milioni; Cristante alla Roma per 21 milioni; Mancini alla Roma per 21 milioni; Malinovskyi al Marsiglia per 13 milioni, Petagna alla Spal, per 12 milioni; Pessina al Monza per 12 milioni; Freuler al Nottingham Forest per 10 milioni; Ibanez alla Roma per 9 milioni.