Demiral a sostegno di Maehle contro Gasperini: i due tweet dell'ex Juve

"Gestione basata sulla paura, quasi dittatoriale". Così, recentemente, Joakim Maehle , ora al Wolfsburg , ha spiegato il motivo del suo addio all' Atalanta . Arrivato alla Dea nel gennaio 2021, il laterale danese è andato via in estate andando a giocare in Bundesliga.

"Non ti senti una persona, ma un numero. Non c'è alcun rapporto con l'allenatore e non c'era davvero alcuna libertà". Una dura stoccata a Gian Piero Gasperini, suo tecnico a Bergamo.

Demiral conferma le parole di Maehle

Parole forti, insomma, che vengono confermate anche da un suo ex compagno, Merih Demiral, anche lui ex nerazzurro volato in Arabia per indossare la maglia dell'Al Ahli. L'ex difensore della Juventus, infatti, ha commentato quanto detto da Maehle: "Tutto vero". Come se non bastasse, ha aggiunto: "Si saprà presto tutto, aspettate l'intervista".