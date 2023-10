"Scalvini è un predestinato": Golden Boy, la profezia di Gasp si sta avverando

Che Gian Piero Gasperini sia un formidabile rabdomante di talenti, è assodato e le decine di giovani calciatori da lui lanciati in orbita nell'arco della carriera, sono lì a dimostrarlo. Ma che l'allenatore dell'Atalanta disponesse anche di facoltà chiaroveggenti, non era risaputo. Fuor di battuta, lo dimostrano i Top 20 dell'European Golden Boy Tuttosport, il prestigioso premio internazionale giunto alla ventunesima edizione che ogni anno premia il miglior Under 21 d'Europa. Il 24 ottobre 2021, in calce al debutto in Serie A dell'atalantino, che all'epoca aveva 17 anni, Gasperini gli preconizzò un grande futuro, affermando testualmente: "Scalvini è un predestinato al calcio . La sua sarà una grande carriera". Due anni dopo, Scalvini figura al nono posto della Top 20 del Golden Boy, i 20 migliori giocatori in lizza per il riconoscimento che verrà assegnato a Torino il prossimo 4 dicembre

Scalvini, unico azzurro del Golden Boy

L'azzurro è l'unico italiano presente e si ritrova in eccellente compagnia: da Bellingham a Musiala, da Xavi Simons a Gavi (che, però,avendo già trionfato nel 2022, per regolamento non può essere considerato fra i potenziali vincitori), da Antonio Silva a Balde, da Wirtz a Sesko per citare solo i primi otto che, allo stato attuale sopravanzano Scalvini. Il Golden Boy Index, nato in collaborazione con Football Benchmark, è una specie di indice di Borsa che può rivelarsi molto prezioso per gli appassionati e per i club: grazie all'algoritmo sofisticato e alla mole di dati raccolti sulle prestazioni dei singoli giocatori, l'Index scatta una fotografia nitida del loro rendimento e permetterà un giudizio quanto mai esaustivo ai 50 giurati rappresentanti cinquanta fra le più prestigiose testate europee. Sin d'ora, per Scalvini, per l'Atalanta e per il Mago Gasperini, la soddisfazione è già grande.