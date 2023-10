Gasperini: "Atalanta, occasione sprecata. Con Muriel c'è un patto..."

L'Atalanta non è riuscita ad ottenere la terza vittoria consecutiva in Europa League. I bergamaschi hanno pareggiato 2-2 in casa dello Sturm Graz, e al termine della sfida ai microfoni si è presentato Gasperini per analizzare la prestazione dei suoi: "C'erano tutte le condizioni per vincere. Non ci siamo riusciti ma era abbastanza agevole per come si era messa. Poi in Europa non è mai semplice ma è un'occasione iniziata. Ce la siamo complicata, nel finale abbiamo avuto qualche occasione pericolosa. Cerco sempre di mettere in campo la formazione migliore. Muriel e Lookman hanno la condizione migliore rispetto a Scamacca e De Ketelaere al momento".