Gasperini: "Atalanta in crescita. Ko con l'Inter? Non lottiamo per lo Scudetto"

Su Bakker e il ko con l'Inter

"Questa sera Bakker ha fatto bene. Ha una buona condizione e lo ha dimostrato. Abbiamo bisogno di molti ricambi perché l’esterno è un ruolo molto dispendioso. Bakker sta cominciando anche a parlare la nostra lingua che prima parlava solo con gli olandesi. La sconfitta con l'Inter? L’Atalanta è in crescita dall’inizio della stagione. Perdere come abbiamo perso contro l’Inter per me ci sta. Ci si può arrabbiare se si perde contro l’Inter e si lotta per lo Scudetto ma non mi sembra che stiamo facendo questo. Credo che stiamo facendo un ottimo percorso in campionato e in Coppa", conclude Gasperini.