Atalanta, Gasperini: “L’Europa è bella, ma così è complicato”

Udinese-Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Dazn: “Tanta esultanza? Era un gol insperato. Era da parecchi minuti che chiedevo di mettere la palla in mezzo. Oltre il punto, può dare morale. Come sta la squadra? Bene, considerando anche gli impegni, è innegabile che se giochi giovedì e domenica è più complicato. Oggi ci siamo un po’ incartati da soli, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo cercato di raddrizzarla. Abbiamo un grande carattere. Abbiamo trovato di fronte una squadra che stava molto bene fisicamente, è stata una partita difficile. Per questo va premiata la mentalità e la voglia della squadra di riprenderla. Squalifica De Roon dopo la sosta? Sarà pesante. Poi dovremo subito centrare la qualificazione agli ottavi di Europa League, per concentrarci sul campionato fino a marzo. Giocare in Europa è bello, ma a volte si fanno troppe partite, abbiamo perso cinque giocatori. Dopo la sosta spero che rientri qualcuno. Un po’ di rammarico per non aver sfruttato il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli? No, va bene così, l’Udinese ha giocatori di valore e farà un bel campionato. Finora abbiamo raccolto poco con le big e dopo la sosta dovremo fare meglio. Inizierà una fase lunga e delicata".