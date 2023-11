Fiorentina quinta: 2-1 al Bologna, Atalanta agganciata dopo il pari a Udine

Vola la Fiorentina di Italiano in casa contro il Bologna grazie alla bella vittoria per 2-1 in una gara equilibrata e giocata a viso aperto. Viola già in vantaggio dopo 17 minuti grazie alla girata di Bonaventura che di destro la mette sotto al sette alle spalle di Skorupski. Succede di tutto nel finale di primo tempo: il Bologna prima pareggia su rigore grazie a Zirkzee (ha fatto discutere la sua esultanza con il gesto della mitraglia, tipico di Batistuta) e poi si vede annullare il gol del vantaggio firmato da Orsolini ma annullato per evidente fuorigioco. Nella ripresa i viola passano subito in vantaggio grazie alla rete dagli undici metri segnata da Nico Gonzalez. Succede poco e niente nel resto della seconda frazione di gioco: da segnalare Maresca al Var per un ipotetico rigore a favore del Bologna per fallo su Saelemaekers alla fine non fischiato. In classifica la Fiorentina supera l'Atalanta e vola a quota 21 punti mentre il Bologna resta settimo due lunghezze sotto.