Record Atalanta: ottavo utile consecutivo senza le coppe e la cessione di Hojlund

L’Atalanta ha stabilito un altro record nella storia della società, avendo chiuso il bilancio in utile per l’ottavo esercizio consecutivo. L’attivo al 30 giugno scorso risulta essere stato di 5,6 milioni di euro, nonostante la squadra non abbia partecipato alle coppe europee. Le plusvalenze 2022/2023 hanno registrato la somma complessiva di 63,2 milioni di euro, secondo miglior risultato di sempre, dopo i 68,5 milioni conteggiati nel 2020. Questo il dettaglio delle operazioni più fruttuose:

Cristian Romero al Tottenham per 33,8 milioni di euro

Matteo Pessina al Monza per 9,2 milioni di euro

Remo Freuler al Nottingham Forest per 7,5 milioni di euro

Ruslan Malinovskyi al Marsiglia per 5,3 milioni di euro

Enrico Del Prato al Parma per 2,7 milioni di euro

Bosko Sutalo alla Dinamo Zagabria per 1,7 milioni di euro

Matteo Lovato alla Salernitana per 1,4 milioni di euro

Rodrigo Guth al Fortuna Sittard per 900 mila euro

Altre plusvalenze hanno fruttato 600 mila euro per un totale complessivo di 63,1 milioni di euro.

Al 30 giugno scorso, la cessione di Romero ha consentito di registrare la seconda maggiore plusvalenza della storia atalantina. La prima era legata a Dejan Kulusevski: 34,3 milioni di euro. La cessione di Robin Gosens all’Inter ha generato una plusvalenza di 24,1 milioni di euro. Tutto questo sino al 5 agosto scorso quando Rasmus Hojlund, 20 anni, pagato 17 milioni di euro il 26 agosto 2022 allo Sturm Graz, è passato al Manchester United per 80 milioni di sterline (72 milioni il cartellino, 8 milioni i bonus), l’equivalente complessivo di circa 91 milioni di euro, per una plusvalenza record di 74 milioni di euro che peserà in maniera molto positiva sul prossimo bilancio, da chiudere il 30 giugno 2024. Nel frattempo, al Gewiss Stadium, i lavori di ristrutturazione della Curva Morosini procedono a ritmi accelerati, in netto anticipo sul cronoprogramma. Quando il cantiere sarà stato chiuso, la spesa complessiva sostenuta dall’Atalanta per acquistare lo stadio e praticamente rifarlo ex novo, ammonterà a 100 milioni di euro.