Atalanta, Gasperini sorride: esito Scalvini e visite Hien

L' Atalanta ha salutato il 2023 con una vittoria casalinga sul Lecce. E ha aperto il 2024 con il primo botto di mercato: dal Verona, infatti, è arrivato il difensore Isak Hien per una cifra attorno agli 8,5 milioni. Un colpo importante in cui la Dea ha puntato e ha voluto portarlo a Bergamo già in questa finestra di mercato. E' stata una giornata di visite mediche alla Clinica La Madonnina di Milano, da un lato per l'idoneità e l'ok definitivo per il neo acquisto e dall'altra anche per Scalvini , che ha avuto un problema nel riscaldamento della sfida contro i salentini.

Atalanta, visite per Scalvini e Hien

Dalle visite mediche è arrivato un doppio sorriso per Gasperini. Il motivo è semplice ed è confermato dall'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrale classe 2003. Per Scalvini, infatti, sono state escluse lesioni nella zona retto-adduttoria sinistra, quella in cui ha sentito fastidio prima della sfida con il Lecce. Il centrale resta in dubbio per la sfida contro il Sassuolo di Coppa Italia di mercoledì anche per evitare sovraccarichi. L'altro sorriso per il tecnico dell'Atalanta è stato invece per Hien, nuova freccia per il suo reparto difensivo. Un rinforzo importante visto che nell'ultima gara in difesa Gasperini ha dovuto utilizzare De Roon come braccetto di destra.