Infortunio Koopmeiners, taglio al malleolo per l'obiettivo Juve: il rientro...

Gasperini dovrà fare a meno di Koopmeiners per la sfida contro l'Udinese. Il centrocampista olandese, nel mirino della Juventus per la prossima sessione di mercato , ha riportato una ferita al malleolo della caviglia sinistra . Il giocatore ha saltato una sola partita in campionato, contro il Genoa (vinta 2-0 dalla Dea), poi è sempre sceso in campo.

Koopmeiners salta l'Udinese: le condizioni

Al calciatore dell'Atalanta sono stati applicati dei punti di sutura, dunque non sarà a disposizione contro i bianconeri. Sarà monitorato e saranno da valutare i tempi di recupero. In campionato ha già realizzato cinque gol e tre assist e in partite delicate il suo contributo fa sempre bene alla squadra. Senza di lui in campo si nota la differenza e lo ha percepito anche la Juventus che sarebbe disposta ad investire sul tuttocampista. I bianconeri dialogano da tempo con il club dei Percassi che non deroga dalla richiesta di 45 milioni. Tornando al campo, dal report dell'ultimo allenamento è emerso anche il lavoro differenziato di Hans Hateboer, fermo a causa di un problema al soleo sinistro che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese. Probabile un recupero contro la Lazio.