Gasperini e l'assenza di Koopmeiners: "Non ce ne siamo accorti..."

L' Atalanta , in attesa della gara tra Fiorentina e Inter, si è guadagnata la quarta posizione in classifica con la vittoria contro l' Udinese al Gewiss Stadium. Un primo tempo dominato e portato a favore grazie a due reti dopo la mezz'ora: la prima di Miranchuk e poi in pieno recupero con Scamacca , entrambi serviti da De Ketelaere . Nella ripresa i nerazzurri hanno gestito rischiando in un paio di situazioni, ma alla fine Carnesecchi ha chiuso tenendo la porta inviolata. Al termine della gara ha parlato a Sky Sport l'allenatore Gian Piero Gasperini .

Atalanta-Udinese, le parole di Gasperini

Gasperini ha analizzato la gara contro l'Udinese: "Sono soddisfatto di come la squadra ha affrontato la partita sia sotto il profilo tecnico e sia su quello fisico. Potevamo fare meglio nella ripresa, ma siamo contenti". Poi ha parlato dei cambiamenti rispetto al girone d'andata: "Siamo più evoluti, anche nei singoli perché in diversi sono cresciuti. Non ci siamo accorti dell'assenza di un giocatore importante come Koopmeiners e questo la dice lunga". E i gol degli attaccanti: "Le reti di Miranchuk e Scamacca sono dei segnali e per stare in alto servono più giocatori in gradi di segnare tanto. Continuiamo così, poi quando tornerà Lookman sarà importante anche lui". E su De Ketelaere: "Ho sfruttato il lavoro fatto dal Milan e da Pioli, siamo soddisfatti e credo abbia fatto la sua miglior partita da quando è qui". A chiudere sul lavoro offensivo: "Dietro la punta i giocatori sono importanti e noi abbiamo centrocampisti offensivi bravi. Vogliamo sfruttare le occasioni e la varietà che c'è".