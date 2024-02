Gasperini, Milan-Atalanta e pasticcio calendario: "Fosse successo a..."

Il Milan sarà chiamato ad una prova di forza a San Siro contro l' Atalanta . I nerazzurri sono in un ottimo momento e vengono da cinque vittorie consecutive in Serie A. Gasperini però non vuole abbassare la guardia e in conferenza stampa ha analizzato il match contro la squadra di Pioli ( qui le sue dichiarazioni ), tirando anche quelle frecciatina alla Lega per il caso calendari.

Milan-Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini

L'allenatore dell'Atalanta ha risposto subito sui fitti impegni della settimana e sulla gestione dei match rinviati: "Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa, non è una cosa di oggi. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori". Sulla prossima sfida: "Il Milan è una squadra molto forte, al di là del passo falso contro il Monza. Sarà una partita sicuramente importante, vale anche per la classifica. Non la vedo una partita da zero a zero. Tutto passa da quanto sappiamo reggere gli uni gli attacchi dell'altra". Su Lookman: "Il suo rientro per noi è un ulteriore rinforzo, ha fatto un buon allenamento ieri, il dolore si è ridotto molto, è pronto già domani per poterci dare quello che ci ha già dato in passato". Sull'ex De Ketelaere: "È nel miglior momento, ha margini ma ha intrapreso la strada giusta. Ha preso fiducia, questo è già un bel segnale".