Pioli Masterchef: "Milan ha ottimi ingredienti". E sull'Atalanta cita Guardiola

De Ketelaere il grande ex della sfida: "Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale, bisogna fargli i complimenti; ha avuto annate esaltanti e altre meno producenti. Ricordo i vostri sguardi su De Ketelaere, quando si diceva che aveva qualità e che Maldini e Massara non avessero preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini bravo a trovarvi una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia". Mentre sui suoi singoli Pioli aggiunge: "Non sono finiti i suoi miracoli. Maignan è uno dei portieri migliori al mondo. Impara sempre qualcosa da ogni situazione. Pulisic fa gol, fa assist e lavora. Chuku deve fare gol, assist e lavorare. Bennacer titolare? C'è ancora l'allenamento di oggi. Vedrò come stanno tutti i giocatori".

Pioli e gli obiettivi

Torna sugli impegni europei Pioli: "Mi era stato proposto di giocare lunedì contro il Monza. Abbiamo preferito avere un giorno in più per il ritorno contro il Rennes. Ci hanno proposto di giocare il lunedì contro l'Empoli, ma non pensavamo di giocare domenica alle 15. C'è un club che si occupa dei calendari. Giocare il giovedì fa la differenza, basta vedere la preparazione per domani. Se giochi giovedì e domenica, il venerdì riposi e oggi hai l'unico allenamento. Noi vogliamo essere competitivi in campionato e in Europa. Vogliamo fare bene, sarà un mese importante quello che ci aspetta". Poi un pensiero sul sorteggio e sulla possibilità di vincere la competizione: "Non ho pensato niente. Non ero preoccupato nemmeno di affrontare subito il Bayer. Non sarà facile perchè lo Slavia ha vinto il girone davanti alla Roma e si sta giocando il campionato. Continuo a ripetere che vogliamo essere competitivi in tutte e due le competizioni. Non ho solo undici titolari, credo che le scelte di Monza fossero quelle giuste per quella partite e per le condizioni dei giocatori. Sceglierò sempre in base alla condizione dei giocatori e della partita che vogliamo fare".

