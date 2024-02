Atalanta: il Bologna, l'Europa e la Juve, il dilemma turnover di Gasperini

Tempo di scelte tra Bologna, EL e Juve

Riflessioni in corso dunque per Gasperini, che dovrà ragionare anche in ottica sfida degli ottavi di finale di Europa League in casa dello Sporting Lisbona. Con tre partite delicate in una settimana qualche rotazione andrà inevitabilmente fatta, ma contro il Bologna gli unici ragionamenti previsti saranno in merito alle situazioni dei diffidati. Ieri contro l'Inter hanno rifiatato Holm e De Roon, come detto entrambi a rischio squalifica. E proprio lo svedese e l'olandese potrebbero essere preservati anche nel match con il Bologna, in modo da non rischiare in ottica Juve.