Poker Inter, +12 sulla Juve ma Frattesi va ko. Anche Bastoni squalificato

Bastoni: all'Inter felici insieme

"Il nostro percorso va avanti da diversi anni e anche chi c'è da più tempo sta maturando per raggiungere certi traguardi. Dobbiamo guardare partita per partita e continuare su questa strada. Siamo felici e stiamo tutti bene insieme". Lo ha dichiarato Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 4-0 contro l'Atalanta. "Come diciamo già da molto tempo, la finale di Istanbul ci ha insegnato tanto. Abbiamo perso una grande opportunità, ma ci ha dato tanto a livello di unione e consapevolezza. Abbiamo capito quanto è bello giocare partite così importanti e come fare per arrivarci. Sappiamo bene l'importanza della forza del gruppo. Dopo il periodo dello scorso anno pieno di sconfitte siamo stati tutti in discussione: questi risultati sono una rivincita non solo nostra, ma anche del mister e dello staff. All'inizio non ero un difensore così mobile ed è merito anche del mister".