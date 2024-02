Inter, Marotta blinda Inzaghi e Lautaro: "Gruppo splendido, bene con noi"

"Inzaghi gode della stima di tutto il mondo Inter, della società, della proprietà e della tifoseria per merito acquisito". Sono le parole di Beppe Marotta , che ai microfoni Dazn ha risposto sul futuro del tecnico nerazzurro, il cui contratto scadrà nel 2025. Secondo recenti rumor , il profilo dell'allenatore ha visto crescere il proprio appeal agli occhi di alcuni club inglesi e non solo.

"Vogliamo continuare con lui"

"Inzaghi ha dimostrato grande professionalità e competenza, da parte nostra vogliamo continuare con lui, non solo per i risultati ma anche per il modus operandi che ci convince - ha dichiarato Marotta - . Il rinnovo? Lo affronteremo nel momento giusto, oggi gode della nostra fiducia e lui è contento di rimanere con noi, l'aspetto contrattuale rappresenta un complemento".

E ancora: "Abbiamo avuto la fortuna e la capacità di aver azzeccato l'allenatore giusto e avere lo stesso allenatore da anni significa dare continuità. C'è un rapporto splendido fra lui e la squadra, abbiamo un gruppo che ha valori come il senso d'appartenenza, la cultura del lavoro, l'umiltà, c'è chi gioca di più e chi gioca di meno ma non ci sono titolari e riserve quanto titolari e co-titolari. L'allenatore poi decide chi fa giocare e sta decidendo bene, sta gestendo questo gruppo nel migliore dei modi".

Il rinnovo di Lautaro

Anche Lautaro Martinez nel piano rinnovi dell'Inter. Il capitano della formazione di Inzaghi, è legato al club fino a giugno 2026. "C'è un gruppo bello, splendido, raramente mi è capitato di avere a che fare con giocatori così attaccati alla maglia - ha detto l'ad nerazzurro - . Ci sarà da rinnovare alcuni contratti ma sono dinamiche che non comportano ansie, nè da parte loro, nè da parte nostra".

"Il nostro compito è di guardare il presente che sono le partite, dando un occhio a quello che può essere il futuro, andando a monitorare lo scenario del calcio e cogliere le opportunità che sono gli svincolati. Poi inizieranno le trattative vere e proprie per dare continuità al nostro progetto e all'interno di tutto questo ci sono anche le dinamiche delle trattative dei rinnovi di contratto di quei giocatori che rappresentano una parte integrante del progetto", ha concluso Marotta.