Occhio Inter, la Premier chiama Inzaghi: Chelsea e United stregati da Simone

Quale futuro per Inzaghi?

Parole che possono considerarsi come un punto di partenza verso un futuro in cui l’Inter dovrà anche pensare a costruire sulle fondamenta messe (un anno fa furono venduti 12 giocatori dopo Istanbul...) perché l’asticella - con la nuova Champions e il Mondiale per club - sarà sempre più alta. E poi c’è la questione contrattuale: difficile che Inzaghi possa accontentarsi di un rinnovo che non sia almeno fino al 2027 a cifre che riconoscano il suo nuovo status. Ed è altrettanto difficile pensare che Steven Zhang non ordini di blindare un allenatore che ha portato in cassa montagne di euro per il club. In caso contrario, beh certo Inzaghi non resterà disoccupato...