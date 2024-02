Guardiola stupisce sul futuro in panchina: “Mi piacerebbe allenare...”

"Mi piacerebbe vivere l'esperienza di un Mondiale, un Europeo, una Copa América o qualunque cosa sia. Non so quando accadrà, se sarà tra cinque, dieci o quindici anni, ma non so chi mi vorrebbe" - lo ha rivelato Guardiola a ESPN. Il tecnico del Manchester City ha vinto tutto con i club in Liga, Bundes e Premier League e all'orizzonte potrebbe esserci ora una nuova sfida. E non ha precluso la sua volontà solo alla Spagna (sua Nazione d'origine), che tra l'altro ha appena rinnovato il contratto di De La Fuente come commissario tecnico.