L'Inter e la Juve record di Conte: come Inzaghi può superare i 102 punti

La marcia trionfale dell’ Inter verso il ventesimo scudetto, che potrebbe valere la seconda stella, non si ferma e procede a ritmo spedito. La squadra di Simone Inzaghi anche a Lecce ha dato una dimostrazione di forza totale, superando per 4-0 la squadra di Roberto D’Aversa . Lautaro Martinez sta confermando il suo straordinario momento di forma: anche al Via del Mare il bomber argentino ha messo la sua firma sul tabellino trasformando un’altra doppietta (in questo momento è in vetta alla classifica cannonieri con 22 reti realizzate, a +7 su Vlahovic e secondo nella graduatoria della Scarpa d’Oro alle spalle di Kane , attaccante del Bayern Monaco ) che gli ha anche garantito di entrare nella storia del calcio italiano, salendo a quota 101 gol in Serie A .

Per i nerazzurri è l’ennesima conferma di una stagione che sta assumendo sempre più i contorni del capolavoro: Inzaghi ha creato una macchina perfetta che sembra non avere difetti. Solida in difesa, fenomenale in attacco (è al vertice nei top campionati in Europa da questo punto di vista, insieme al Bayern Monaco con 63 gol totali), profonda nei ricambi e nelle soluzioni alternative (anche ieri a Lecce si è vista la grande qualità della rosa dell’Inter, capace di alternare i titolari con giocatori di assoluto spessore). Quella che sta mettendo a referto l’Inter assomiglia molto, per quanto riguarda il cammino in campionato, alla stagione che esattamente 10 anni fa riuscì a realizzare la Juventus di Antonio Conte.

La Juve di Conte: una squadra da record

Quell’anno i bianconeri in campionato furono praticamente perfetti: 33 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. Migliore attacco con ottanta gol realizzati e miglior difesa con solo 23 reti subite. In totale la Juve collezionò 102 punti interrompendo la propria marcia trionfale in solo due occasioni: con la Fiorentina, al Franchi (4-2 per i padroni di casa, il 20 ottobre 2013) e con il Napoli (2-0 per gli azzurri il 30 marzo). Dunque la domanda sorge spontanea: può l’Inter di Inzaghi superare quell’incredibile record? Da un punto di vista aritmetico i nerazzurri hanno ancora la possibilità di fare meglio dei bianconeri e le ultime prestazioni fornite in campo confermano anche l’indicazione garantita dai numeri.