Inter dominante, poker al Lecce: Lautaro da record, Inzaghi a +9 sulla Juve

Settima vittoria consecutiva in campionato per l' Inter che passa senza problemi al Via del Mare sul campo del Lecce . I nerazzurri, autori di un'ottima prova, liquidano i salentini per 4-0 grazie alla doppietta di Lautaro e alle firme di Frattesi e di De Vrij . In classifica l'Inter risponde alla vittoria della Juventus , arrivata contro il Frosinone nel pomeriggio, mantenendo invariato il vantaggio sui bianconeri che ammonta a nove punti. Il Lecce subisce la seconda sconfitta di fila e resta ancorato alla 14esima posizione a quota 24 punti, a sole quattro lunghezze dalla zona retrocessione.

Lecce-Inter, la cronaca

Inter subito in vantaggio al Via del Mare dopo appena quindici minuti: Asllani in contropiede imbecca Lautaro Martinez che a tu per tu con Falcone non sbaglia. Il Lecce prova a reagire ma gli uomini di D'Aversa non impensieriscono mai Audero che sostituisce Sommer. Nella ripresa i salentini sfiorano il pari con un colpo di testa di Almqvist ma al 54esimo i nerazzurri raddoppiano grazie a Frattesi che appoggia in rete un assist perfetto di Sanchez. Passano appena due minuti e l'Inter cala il tris: ennesima ripartenza della squadra di Inzaghi con Frattesi che trova in mezzo all'area Lautaro che deve solo insaccare il pallone alle spalle di un incolpevole Falcone. Il poker nerazzurro arriva al minuto 68 con De Vrij che di testa mette dentro su angolo di Dimarco.