Vlahovic splende, la Juve stenta: con il Frosinone è salvata da Rugani al 95’

Se Rugani fa gol da posizione alla Laudrup, al 94’ e per giunta con la palla che passa tra le gambe del portiere Cerofolini, firmando così la vittoria per 3-2 della Juve sul Frosinone, allora forse il vento è girato. Quel vento che, per dire, nel primo tempo aveva costretto Rabiot a uscire per un infortunio causatogli da Bremer (sì, da Bremer, non è un errore) o nel secondo aveva fatto impattare una girata a botta sicura dello stesso Rugani sulla schiena di Alcaraz a terra. Il vento forse è girato, ma ciò non toglie che Allegri e i giocatori per sfruttarlo debbano aggiustare la chiglia e rattoppare le vele.