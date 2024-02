Juve, disastro difesa sul pari del Frosinone: l'amaro commento di Allegri

TORINO - Una domenica non facile per la Juventus che nel lunch match dello Stadium contro il Frosinone subisce due reti prima della mezz'ora di gioco da Cheddira e Brescianini. Un momento complesso per la difesa bianconera che continua il suo trend negativo (5 reti subite nelle ultime 4 partite). A sottolineare le difficoltà è lo stesso Allegri che dopo la rete dell'attaccante marocchino per il momentaneo 1-1 ha commentato in maniera eloquiente quanto accaduto sotto i suoi occhi.