Rugani, gol vittoria Juve: "Ero senza un flessore, ho capito che andava lì"

La Juve soffre, stenta, va sotto, recupera e a tempo ormai scaduto ha trovato una vittoria importantissima con la zampata di Daniele Rugani. Il difensore centrale si è trovato in posizione offensiva dagli sviluppi di un calcio d'angolo e con il destro è riuscito a trovare l'angolo giusto da posizione quasi impossibile per superare Cerofolini. Un'esultanza liberatoria con tutti i compagni, compresi quelli in panchina, a correre verso di lui per festeggiare una rete vitale per la classifica dopo un periodo non proprio positivo sotto l'aspetto dei risultati (2 pari e 2 sconfitte prima del successo sul Frosinone). Proprio Rugani ha parlato al termine della partita.