Chiesa, Allegri e la "telecamera nascosta nello spogliatoio": Juve disorientata

Non è stata una giornata particolarmente positiva per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus non ha brillato nella partita contro il Frosinone e Allegri ha pensato bene di toglierlo dal campo per far entrare il giovanissimo Kenan Yildiz. Il giocatore bianconero ha faticato a trovare la posizione e sotto questo punto di vista c'è chi si è chiesto di chi sia la colpa: di Chiesa o è il gioco di Allegri a non sposarsi perfettamente con le caratteristiche del ragazzo? Una domanda a cui è difficile dare una risposta, ma in questo senso tra le due fazioni ha dato la sua versione, imparziale, Giancarlo Marocchi, ex Juve e commentatore tecnico proprio nella gara dell'ora di pranzo tra bianconeri e ciociari...