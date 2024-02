Inzaghi: “Scudetto? Mancano ancora tanti punti. Inter può ancora migliorare"

"Mancano ancora tre mesi di campionato che sono quelli più importanti. È giusto essere contenti, ma dobbiamo guardare al recupero con l'Atalanta e non alle vittorie conquistate". Sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della gara contro il Lecce vinta dall'Inter per 4-0: reti Lautaro (15', 56'), Frattesi (54') e De Vrij (67').

Allo Stadio Via dal Mare, i nerazzurri hanno centrato la 7ª vittoria consecutiva, condolidando il primo posto con un distacco di 9 punti sulla Juve di Allegri. Il prossimo impegno di campionato vedrà Inzaghi recuperare la 21ª giornata di Serie A contro la Dea il 28 febbraio a San Siro.

"Con l'Atalanta non è match point"

"Sappiamo che mancano ancora tantissime partite, e per questo dobbiamo continuare a migliorarci - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ho la fortuna di avere uno staff con cui lavoro da più di dieci anni e con cui ci conosciamo a memoria. In più abbiamo alle nostre spalle una società che cerca di fare andare le cose come vogliamo. Contro l'Atalanta non sarà il match point scudetto. Ai ragazzi dico sempre di rimanere concentrati anche quando dormiamo".

"Il record di gol di Lautaro? Lo dirà il tempo, lui deve continuare in questo modo. Ci sono tante partite, stasera avevo il dubbio se cominciare con lui o con Arnautovic, che però ha avuto qualche linea di febbre dopo la partita con l'Atletico Madrid e ho deciso di partire con Lautaro. Per gli allenatori avere giocatori di questo calibro è una fortuna, come lo era Immobile per me alla Lazio. Sanchez? Ha fatto una partita straordinaria, spiace non abbia trovato il gol", ha concluso Inzaghi.