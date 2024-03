Atalanta-Fiorentina, caos calendario: quando si recupera? L'incredibile ipotesi

Può una partita giocarsi a campionato concluso? Per Atalanta-Fiorentina esista questa possibilità. Il recupero del match, dopo il rinvio per il malore di Joe Barone, può diventare un problema da gestire per la Lega Serie A. Entrambe le squadre sono in lotta su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa e Conference League. Un calendario per ora in tilt, con una data che non si trova. L'attuale sosta per le Nazionali ha reso il tutto più complicato.