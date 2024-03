Barone gravissimo in ospedale, Fiorentina sotto shock: il nuovo bollettino

Barone: ecco cosa è successo

La giornata sembrava trascorrere normalmente, uguale a quella che molte altre volte si sono vissute con la Dea in campo. Intorno alle 16, con tanti tifosi in attesa all'esterno dell'impianto dei bus delle squadre e altri in attesa di entrare, tutto sembrava tranquillo. Intorno alle 16.15, in sala stampa, hanno iniziato a circolare voci relative ad un malore del dirigente della Fiorentina con la possibilità di un rinvio che si faceva sempre più concreta. Poche le informazioni disponibili in quel momento, con il passare dei minuti si è saputo che tutto è successo intorno alle 15.30, poco prima della partenza dei Viola verso lo stadio: Barone avrebbe avuto un grave malore (si parla di infarto ma mancano conferme ufficiali) in presenza di alcuni giocatori e, non rispondendo agli stimoli, è stato trasferito in elicottero all'Ospedale San Raffaele. A Milano sono successivamente arrivati (senza rilasciare dichiarazioni) il tecnico Italiano, il direttore sportivo Pradé, capitan Biraghi e alcuni altri giocatori ovvero Milenkovic, Mandragora, Barak. con l'ad della Lega di Serie A, De Siervo, che ha raggiunto a sua volta l'ospedale meneghino.