Diretta Atalanta-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

In campionato, entrambe le squadre sono in corsa per un posto in Europa. I nerazzurri si trovano attualmente al 6º posto con 47 punti, a 1 lunghezza dalla Roma di De Rossi e a 7 dal Bologna. La Viola, che nella scorsa giornata ha pareggiato in casa contro i giallorossi, scende in campo con 43 punti ed è dunque chiamata a fare punteggio pieno per non rinunciare all'obiettivo europeo.

Gasperini ha di nuovo a disposizione Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri, Koopmeiners e De Ketelaere, pronti a essere schierati dal primo minuto. Italiano deve invece fare a meno dello squalificato Bonaventura. Al suo posto, il tecnico della Viola schiera Beltran affiancato a sinistra da Sottil.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina: streaming e diretta tv

Il match fra Atalanta e Fiorentina è in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18:00. Sarà possibile seguire la partita in streaming su DAZN e sul canale 214 del satellite.

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Sacchi. ASSISTENTI: Del Giovane-Moro. QUARTO UFFICIALE: Camplone. VAR: Irrati ASS.VAR: Paterna

