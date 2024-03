Koopmeiners, infortunio con l'Olanda: Atalanta in ansia per le sue condizioni

Atalanta in ansia per le condizioni di Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Olanda non partirà con i suoi compagni in vista della gara amichevole contro la Germania. A riportare le sue condizioni è stata proprio la nazionale con un comunicato apparso sui social e in cui c'è scritto proprio che non sarà in grado di recuperare per la prossima partita in campo martedì alle 20.45 a Francoforte.

Infortunio Koopmeiners, le condizioni del centrocampista Non è chiara l'entità dell'infortunio di Teun Koopmeiners perché nel comunicato dell'Olanda non è specificato come si legge: "Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania. Buona guarigione, Teun!".

Il giocatore dunque farà rientro alla base a Zingonia per essere valutato dallo staff medico e capire le sue condizioni in vista del match contro il Napoli delle 12:30 di sabato 30 marzo. C'è ansia attorno al centrocampista olandese, tra gli altri anche obiettivo di mercato per l'estate della Juventus, con cui avrebbe già l'accordo sul contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA