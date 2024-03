Atalanta, non solo Koopmeiners: problemi anche per De Ketelaere. Le condizioni

Non è stata una pausa nazionali fortunata per l'Atalanta. Dopo Teun Koopmeiners, anche Charles De Ketelaere si è infatti infortunato ed è ora in forte dubbio per la ripresa del campionato. I nerazzurri affronteranno il Napoli sabato 30 marzo alle 12:30 in un match fondamentale per la zona Champions. Gasperini potrebbe quindi dover fare a meno di due dei suoi calciatori più importanti in questa stagione.