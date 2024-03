Gasp esalta l'Atalanta: "Vogliamo la Coppa Italia, Scamacca da Nazionale"

Napoli-Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini

Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta: "Quando vinci 3 a 0 a Napoli devi essere per forza felice. Abbiamo creato tanto e fatto ottimi gol, siamo stati superiori. Abbiamo raggiunto un grande livello di efficienza con tutta la squadra, anche quando manca qualcuno c’è sempre chi dà il suo apporto. Questo è fondamentale dovendo giocare tante partite. Le parole di Scamacca (“non importa se gioco, ma che vinciamo ndr)? Per me sono sincere, ho un grande gruppo e non è facile creare questa chimica. Sono tutti partecipi. Oggi ad esempio in panchina avevo giocatori storici come Toloi e Palomino e magari Gianluca li ha presi come esempio. Mancata convocazione di Spalletti? Sono sue scelte, io ho visto un giocatore in crescita e che è in doppia cifra. Se l’aspettativa è che faccia trenta gol è eccessiva. Ma quello che ha fatto è buono, non so se sia sufficiente per la Nazionale, ma noi siamo soddisfatti. Il trofeo più importante è aver tenuto l’Atalanta così in alto per tanti anni. Possiamo provare a vincere la Coppa Italia. Europa League? Una squadra italiana non la vince da 20 anni. Qui l’ambiente mi aiuta molto, a differenza di altre piazze più esigenti. Nello spogliatoio abbiamo un bel mix tra esperienza e gioventù. Scalvini? Ha avuto un risentimento, vedremo, lo sapremo domani".

Le parole di Scamacca

Anche l'attaccante dell'Atalanta ha parlato al termine del match: "Sono molto soddisfatto per la mia prestazione, perché lavoro sempre per fare questo tipo di partite. Oggi era uno scontro diretto contro una nostra avversaria per la Champions. In questo mese e mezzo dobbiamo cercare di non perdere punti per strada. Un altro mio obiettivo è certamente quello di diventare determinante anche quando subentro dalla panchina. Non sempre posso partire titolare e il mister fa delle scelte. Siamo una squadra e dobbiamo tutti sputare il sangue in campo". Infine, Scamacca ha parlato anche di un possibile ritorno in Nazionale: "Spalletti può sempre contare su di me. Io cerco sempre di lavorare e di tirare fuori il mio potenziale. Questa è la strada che ho intrapreso da inizio anno: ora sto trovando più continuità. Sono felice di fare questo tipo di prestazioni, specialmente per l'Atalanta, perché sono stati i primi ad aver creduto in me"