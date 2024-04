Liverpool-Atalanta, Gasperini: "Finalmente vedrò Anfield, Klopp un riferimento"

Atalanta, Gasperini: "Finalmente vedrò Anfield"

L'allenatore ha raccontato così le emozioni di giocare per la prima volta in un Anfield tutto esaurito: "Essere qui è sempre un'emozione, parliamo di uno degli stadi più belli d'Europa. La scorsa volta non c'era il pubblico ed è stato un rammarico, ora vedremo il vero Anfield". Quindi Gasperini ha spiegato le differenze rispetto al primo incrocio quattro del 2020: "Giochiamo contro i primi in Premier e contro il modello di calcio più bello per come interpretano le partite e per l'intensità che ci mettono. Dovremo fare il massimo per fare bella figura. Le squadre sono cambiate tanto rispetto a 4 anni".