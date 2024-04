"Non voglio tornare al Milan, tanto finirei di nuovo in panchina": lo sfogo

"Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare. Ho 23 anni e non voglio finire di nuovo in panchina" - così ha parlato De Ketelaere sul suo possibile futuro in rossonero in un'intervista concessa a a HNL. L'Atalanta ha preso il belga la scorsa estate con un prestito oneroso di tre milioni e ora potrà esercitare il diritto di riscatto versando altri 23 milioni di euro.