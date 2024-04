Gasperini: "Orgoglioso. Queste due vittorie valgono più di trofei e coppe"

"Ci ha aiutato un grande pubblico"

"Abbiamo eliminato una grande squadra in due partite in cui abbiamo messo un grande cuore - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - aiutati inoltre da un grande pubblico. Siamo molto felici, poi da domani penseremo alle prossime gare. Quest'anno abbiamo preso una decina di rigori ingenui come questo, invece poi abbiamo costruito una partita fantastica e se fossimo stati un po' più lucidi si poteva fare grande gol".

"Oggi una grande prova atletica e difensiva, ma si può difendere anche stando alti in una partita molto veloce e combattuta. Nella mia carriera forse non ci sono coppe ma ci sono tante medaglie e questa è una. È un trofeo anche vedere la compattezza di questa squadra e di questo spogliatoio. Non smetterò mai di ringraziarli per qualcosa di eccezionale che hanno fatto per Bergamo e per la mia carriera", ha concluso Gasperini.