"Ce ne fosse stato uno...": Gasperini svela il retroscena dell'intervallo

Atalanta-Liverpool e il retroscena di Gasperini raccontato in conferenza

Gasperini poi in conferenza stampa ha svelato un retroscena dell'intervallo della sfida tra Atalanta e Liverpool, delle parole dette dall'allenatore ai giocatori tra primo e secondo tempo della sfida di ritorno di Europa League: "Per me è veramente un trofeo straordinario quello che si è verificato nell’intervallo - le frasi pronunciate dal tecnico dei nerazzurri dopo il match giocato a Bergamo - perché noi siamo partiti per aggredire forte, per impedirgli di giocare, ma da subito ,già da vicino il portiere a costo di esporci alla loro velocità che è straordinaria, alla loro tecnica. Però sapevamo che ci sono tanti modi per impedire a una squadra di esprimersi al meglio. Ci sono tanti modi per difendersi, noi abbiamo scelto questo che poteva creare anche qualche svantaggio, qualche difficoltà, qualche male al cuore spesso. E nell’intervallo quando ho provato a chiedere 'Volete che ci abbassiamo un po'?' ce ne fosse stato uno che ha detto... (di sì, ndr), assolutamente no. Noi li andiamo a prendere e la mettiamo su quel piano, perché l'Atalanta è questa. E per me questa è una cosa straordinaria, è il trionfo del mio lavoro, posso anche avere... ormai ho i giocatori che hanno questo tipo di mentalità e per me è fantastico».